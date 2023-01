Tafel in Hannover warnt vor Betrügern an der Haustür Stand: 03.01.2023 20:53 Uhr Die Tafel in Hannover warnt vor Betrügern, die sich als Tafel-Mitarbeiter ausgeben. In Hannover hatten zwei Frauen bei einem Ehepaar geklingelt und behauptet, Lebensmittel zu sammeln.

Nachdem die Frauen wieder gegangen waren, fragte der Mann bei der Tafel in Hannover nach. Diese schaltete die Polizei ein. Die Polizei geht davon aus, dass die Frauen gucken wollten, ob in dem Haus eine alleinstehende Person lebt und ob es etwas zu stehlen gegeben hätte.

Tafeln sammeln keine Spenden an Haustüren

Der Leiter der Tafel Hannover, Horst Gora, zeigte sich schockiert. Die Tafel würde auf diese Weise niemals Spenden sammeln, sagte er. Er könne nur jedem raten, Menschen, die sich an der der Haustür als Tafel-Mitarbeitende ausgeben, keine Spenden auszuhändigen. Die Tafel hofft, dass sich weitere Betroffene bei der Polizei melden - auch in anderen Orten in Niedersachsen, in denen die Tafel tätig ist.

