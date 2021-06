Stand: 21.06.2021 12:18 Uhr Tabletten im Schwimmbad - zwei Kinder auf Intensivstation

Am Sonntag sind zwei Kinder nach der Einnahme von Tabletten in eine Intensivstation eingeliefert worden. Die beiden Elfjährigen, ein Mädchen und ein Junge, hatten die laut Polizei rezeptpflichtigen Medikamente in einem Schwimmbad in Hildesheim von einer Zwölfjährigen bekommen. Nachdem sie diese geschluckt hatten, klagten sie über gesundheitliche Probleme. Die Badeaufsicht habe Retter alarmiert und die Erstversorgung durchgeführt, hieß es. Aufgrund des schlechten Gesundheitszustandes seien die Kinder nach Hannover verlegt und intensivmedizinisch behandelt worden. Beamte ermittelten das zwölfjährige Mädchen und nahm Kontakt zu der Familie auf.

