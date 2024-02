Stand: 13.02.2024 13:58 Uhr Tabakwarengeschäft in Rinteln überfallen - Verdächtiger gefasst

Nach einem Raubüberfall auf ein Tabakwarengeschäft in Rinteln (Landkreis Schaumburg) hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Dies teilten die Ermittler am Dienstag mit. Zuvor hatten die Beamten mit einem Foto nach dem Mann gesucht. Er soll am 5. Februar eine Verkäuferin mit einer Pistole bedroht und Geld verlangt haben. Womit er offenbar nicht gerechnet hatte: Bei der Flucht filmte ihn eine Überwachungskamera - und zwar unmaskiert. Die Ermittler in Rinteln suchten daraufhin nach Zeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.02.2024 | 08:30 Uhr