Stand: 25.04.2023 14:36 Uhr TÜV-Warnstreik: Keine Führerscheinprüfungen und Technik-Checks

Bei den TÜV-Gesellschaften in Niedersachsen wird am Donnerstag gestreikt. Die Gewerkschaft ver.di hat bundesweit zu dem Ausstand aufgerufen. Unter anderem beim Osnabrücker TÜV und in Hannover sind Kundgebungen geplant. "Wegen des Warnstreiks ist mit Einschränkungen bei den Angeboten des TÜV Nord zu rechnen", teilte die Gewerkschaft mit. Technik-Checks am Auto oder Führerscheinprüfungen können deswegen ausfallen oder sich verzögern, hieß es. Zudem könnten viele Stationen des Prüfkonzerns geschlossen bleiben. Ver.di verlangt in der laufenden Tarifrunde ein Lohnplus von zwölf Prozent. Nach Gewerkschaftsangaben haben die Arbeitgeber bisher kein Angebot vorgelegt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.04.2023 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tarifpolitik