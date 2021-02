Stand: 25.02.2021 08:09 Uhr TÜV-Gutachten: Fester Schnee Ursache für Stadtbahn-Ausfall

Der Ausfall der Stadtbahn Anfang Februar in Hannover ist auf sehr festen Schnee und eisige Kälte zurückzuführen. Zu diesem Ergebnis kommt ein von den hannoverschen Verkehrsbetrieben Üstra in Auftrag gegebenes TÜV-Gutachten. Demnach hatten die Straßenbahnen den Schnee in die Fugen neben den Gleisen gedrückt und nicht wie sonst daneben verteilt. Dadurch wurde der Boden an Dutzenden Stellen angehoben. Während des Wintereinbruchs war die Stadtbahn über mehrere Tage ausgefallen.

Weitere Informationen Frostschäden: Erste Stadtbahnen fahren doch schon wieder Allerdings sehr eingeschränkt. Der Frost hatte Betonplatten angehoben und so die Gleise vielerorts unbefahrbar gemacht. (12.02.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.02.2021 | 07:30 Uhr