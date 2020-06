Stand: 15.06.2020 09:55 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

TUIfly: Althusmann will vermitteln

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Altusmann (CDU) will heute bei der Fluggesellschaft TUIfly zwischen Konzernspitze und Belegschaft vermitteln. Ziel des Treffens im Wirtschaftsministeriums sei es, die Folgen des angekündigten Sparkurses auf den Standort am Flughafen Hannover in Langenhagen abzumildern, sagte ein Sprecher. Der Reisekonzern, den die Corona-Krise heftig trifft, plant drastisch abzubauen: Betroffen sind offenbar die Hälfte der TUIfly-Flugzeuge, drei Basisstationen und hunderte Stellen, etwa in der Hauptverwaltung am Flughafen in Langenhagen. Bei TUIfly gibt es rund 2.000 Vollzeitstellen, davon 1.400 Piloten und Flugbegleiter.

Aufsichtsrat verschiebt eigene Besprechung

Betriebsrat und Gewerkschaft ver.di sind angesichts des drohenden Stellenabbaus alarmiert. Als Hoffnungszeichen deutet man, das der Aufsichtsrat der TUIfly sich erst nach dem Runden Tisch mit den Kürzungsplänen beschäftigen will. Außerdem stehe TUI sozial in der Pflicht - man könne nicht einen staatlichen Hilfskredit in Milliardenhöhe bekommen und gleichzeitig Jobs streichen.

Entlassungen ausgeschlossen?

Eine "Verringerung der Flotte auf nur noch 17 Flugzeuge und viele Standortschließungen" seien keine Ausgangsposition für Verhandlungen, hieß es vor Beginn der Vermittlungsgespräche. Aus dem Umfeld des Aufsichtsrats verlautete, dass es eine gültige Tarifvereinbarung gebe, die Entlassungen eigentlich ausschließe. Eine bis Ende 2021 laufende Betriebsvereinbarung sehe zudem den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen vor.

Althusmann informiert über Gespräche

Die Gewerkschaft ver.di zeigte sich kompromissbereit. "Wir müssen in eine konstruktive Diskussion darüber kommen, wie eine sozialverträgliche Lösung aussehen kann", hieß es vor dem Treffen am Vormittag. Am Nachmittag will Wirtschaftsminister Althusmann über den Verlauf der Gespräche informieren.

