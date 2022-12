Stand: 13.12.2022 20:18 Uhr TUI will offene Corona-Hilfen bis Ende 2023 zurückzahlen

Der Reisekonzern TUI mit Sitz in Hannover hat mit der Bundesregierung einen Plan zur vollständigen Tilgung der Staatshilfen vereinbart. Demnach soll die noch ausstehende "Stille Einlage" des Staates sowie eine Optionsanleihe zum Preis von mindestens 730 Millionen Euro bis Ende 2023 zurückgezahlt werden, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Auch die milliardenschweren Kreditlinien der Staatsbank KfW sollen deutlich reduziert werden. Das nötige Geld will der Konzern durch die Ausgabe neuer Aktien einsammeln. Der Aufsichtsrat des staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) habe dem Fahrplan zugestimmt, hieß es. "Zügige Rückführung der Staatshilfen war immer unser Ziel", erklärte TUI-Chef Sebastian Ebel. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt: Die TUI sei stabil und auf dem Weg zurück zu nachhaltigem, profitablem Wachstum. Die Aktionäre müssen auf der Hauptversammlung im Februar 2023 den Kapitalmaßnahmen zustimmen. Auch die die EU-Kommission muss das Vorgehen billigen. Wegen des völligen Zusammenbruchs des Reisegeschäfts im erstenCorona-Jahr 2020 hatte TUI 4,3 Milliarden Euro an staatlichen Hilfen erhalten.

