Stand: 09.09.2020 16:33 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

TUI macht Weg für weiteren Milliarden-Kredit frei

Der weltgrößte Reisekonzern TUI mit Sitz in Hannover hat die Voraussetzung für eine weitere staatliche Milliarden-Hilfe zur Überbrückung der Corona-Krise geschaffen. Die Inhaber einer Anleihe hätten der Aussetzung einer vertraglichen Bedingung zugestimmt, die eine künftige Verschuldungsbegrenzung vorgesehen habe, teilte der Konzern am Mittwoch mit. An die Aussetzung war die zusätzliche Kreditlinie der Förderbank KfW in Höhe von rund 1,2 Milliarden Euro gebunden.

