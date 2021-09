Stand: 06.09.2021 16:47 Uhr TUI: Stefan Baumert wird neuer Deutschland-Chef

Der Manager Stefan Baumert steigt zum 01. Oktober zum Chef des wichtigen deutschen Veranstaltergeschäfts in der TUI-Gruppe auf. Das teilte das Unternehmen in Hannover mit. Der 47-Jährige wird Vorsitzender der Geschäftsführung der TUI Deutschland GmbH und übernimmt die Verantwortung für die Märkte in Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz. Baumert tritt die Nachfolge von Marek Andryszak an, der den Pauschalanbieter mit Ende des aktuellen Geschäftsjahres zum 30. September verlässt.

Weitere Informationen 4 Min Endlich wieder fliegen: Ein Berufspilot im Porträt Oliver Fischer fliegt seit 30 Jahren für TUIfly und er ist sehr froh, wieder arbeiten zu können. 4 Min

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.09.2021 | 18:00 Uhr