TUI-Hauptversammlung: Corona-Krise beutelt Reisekonzern Der Reisekonzern TUI hat durch die Corona-Krise einen dramatischen Einbruch seiner Buchungszahlen verzeichnet. Das Unternehmen blickt aber optimistisch auf den Sommer.

"In den inzwischen zwölf Monaten der Krise konnten wir nur etwa 2,5 Millionen Kunden in den Urlaub bringen und damit nur etwa zehn Prozent eines normalen Jahres», sagte Vorstandschef Fritz Joussen am Donnerstag in der digitalen Hauptversammlung. Die Nachfrage zur Sommersaison 2021 stimme jedoch zuversichtlich. "Der Markt ist da, die Kunden wollen reisen", sagte Joussen. Das sei bei den bisherigen Öffnungen zu sehen gewesen. Die Politik müsse mit Impfungen und Tests nun die Bedingungen für sichere Reisen schaffen.

Rund 60 Prozent weniger Kunden als 2019

Bisher hat der Konzern einschließlich Umbuchungen und Gutschein-Einlösungen 2,8 Millionen Gäste für den Sommer in den Büchern. Das sind rund 60 Prozent weniger als zur selben Zeit im Jahr 2019, vor der Corona-Krise. Im Jahr 2020 hatte TUI das operative Geschäft am 15. März vollständig eingestellt. Alle Buchungen wurden damals wegen der Pandemie storniert.

Videos 3 Min Merkel will Testpflicht für rückkehrende Flugreisende Derweil starten die Flieger auch aus dem Norden Richtung Baleareninsel Mallorca - zum Beispiel aus Hamburg. (25.03.2021) 3 Min

TUI hält Osterreisegeschäft für sicher

Unterdessen hält der weltgrößte Tourismuskonzern sein umstrittenes Ostergeschäft für sicher. Gleichzeitig appellierte die TUI an seine Kunden, sich an die geltenden Hygiene-Regelungen zu halten. Das Unternehmen hat zugesagt, die Initiativen von Fluggesellschaften und Bundesregierung zu unterstützen und Urlauber vor ihrer Rückkehr nach Deutschland am Urlaubsort zu testen. Vor allem die Reisen nach Mallorca stehen aktuell derart in der Kritik, dass der Bund ein grundsätzliches Auslandsreiseverbot oder eine Quarantänepflicht prüft.

Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern auf der Tagesordnung

Bei der digitalen Hauptversammlung sollen heute auch vier Aufsichtsratsmitglieder gewählt werden. Verbunden mit dem Staatseinstieg sollen Janina Kugel, früher Personalchefin bei Siemens, und Jutta Dönges, Co-Geschäftsführerin der Finanzagentur des Bundes, in das Kontrollgremium einziehen. Außerdem sollen die Amtszeiten von Alexej Mordaschow und Edgar Ernst verlängert werden. Die Familie des russischen Milliardärs Mordaschow hält über eine Firmengruppe etwas mehr als 30 Prozent an TUI.