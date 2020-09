Stand: 13.09.2020 14:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

TUI Cruises plant Kreuzfahrt-Restart im Frühjahr

Der Kreuzfahrtanbieter TUI Cruises will nach langsamem Wiederbeginn Anfang nächsten Jahres wieder mehr Urlaube anbieten. "Wir hoffen, spätestens im Frühjahr 2021 wieder mit allen sieben Schiffen unterwegs zu sein, mit etwas weniger Auslastung und den passenden Gesundheitskonzepten", sagte Unternehmenschefin Wybcke Meier der Zeitung "Welt am Sonntag". TUI Cruises, Tochter der TUI AG in Hannover und der Royal Caribbean Cruises Ltd. betreibt von Hamburg aus die Schiffe "Mein Schiff" mit den Nummern eins bis sechs und die "Mein Schiff Herz". Sie ist die zweitgrößte Kreuzfahrtgesellschaft der Welt.

Finanzen gut im Griff

Nach dem Stillstand wegen der Corona-Pandemie hatte TUI Cruises fast die gesamte Flotte in der Nordsee geparkt. Bisher waren lediglich Reisen in Nord- und Ostsee möglich. Nun soll erstmal Griechenland wieder angefahren werden. "Was die Finanzen anbetrifft, haben wir unsere Hausaufgaben gemacht und werden daher auch diese Phase mit weniger Schiffen und geringerer Auslastung überstehen", sagte Meier. In der Wintersaison wolle das Unternehmen Reisen zu weiteren Zielen anbieten, selbst wenn für diese derzeit noch Reisewarnungen oder -Hinweise der Bundesregierung gelten.

