TUI: Außerordentliche Hauptversammlung soll Hilfen absegnen Stand: 05.01.2021 02:00 Uhr Bei einer außerordentlichen Hauptversammlung sollen die TUI-Aktionäre eine Kapitalerhöhung und finanzielle Hilfen für den Reisekonzern genehmigen. Hintergrund sind die Umsatzeinbrüche durch Corona.

Wegen der Corona-Beschränkungen findet die heutige Hauptversammlung online statt. Abgestimmt hatten die Aktionäre bereits vorab - digital oder per Briefwahl. Der TUI-Konzern hat im Corona-Jahr einen Verlust vom mehr als drei Milliarden Euro verbuchen müssen. Einschließlich privater Mittel wurden TUI bereits rund 4,8 Milliarden Euro an Unterstützung zugesagt, um die anhaltende Pandemie zu überstehen. "Das Finanzpaket enthält Komponenten, die von der Hauptversammlung genehmigt werden müssen", sagte Vorstandschef Fritz Joussen. Dazu gehöre unter anderem die Kapitalerhöhung über rund 500 Millionen Euro. Mit der Ausgabe weiterer Aktien will TUI zusätzliches Geld einsammeln.

Großaktionär will Beteiligung auf bis zu 36 Prozent aufstocken

Großaktionäre wie der russische Milliardär Mordaschow hatten bereits die Gewährung weiterer Kredite und Garantien für die TUI begrüßt. Mordschow will seine Beteiligung sogar von 24,9 auf bis zu 36 Prozent aufstocken. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat ihn bereits von einem Pflichtangebot an die übrigen TUI-Aktionäre befreit - normalerweise bei einem Überschreiten der 30-Prozent-Schwelle fällig. Diese Befreiung war die Bedingung Mordaschows dafür, dass der Aktionär neue TUI-Anteile im Wert von bis zu 266 Millionen Euro zeichnen werde.

EU-Wettbewerbshüter geben Zustimmung

Die EU-Kommission gab am Montag bereits grünes Licht für 1,25 Milliarden Euro, die vom Bund an die TUI fließen sollen. "Für das von den Steuerzahlern getragene Risiko" werde der Staat "eine hinreichende Vergütung erhalten und die Unterstützung mit Auflagen verbinden, um mögliche Wettbewerbsverzerrungen zu begrenzen", hieß es aus Brüssel. Außerdem im Paket enthalten: stille Einlagen des staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds über 700 Millionen Euro. Der Bund könnte davon 420 Millionen Euro in Aktien umwandeln und sich damit an der TUI beteiligen. Umstritten ist, ob das Land Niedersachsen Garantien für einen Teil der Hilfen übernehmen soll.

