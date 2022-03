TUI-Aktionär: "Sanktionen gegen mich beenden Krieg nicht" Stand: 01.03.2022 11:48 Uhr Der TUI-Großaktionär Alexej Mordaschow kritisiert die EU-Sanktionen gegen ihn. Er sei unverständlich, wie diese Maßnahme zur Beilegung des "schrecklichen Konflikts in der Ukraine" beitragen solle.

Das erklärte Mordaschow in der Nacht zum Dienstag schriftlich. "Ich engagiere mich seit sehr langer Zeit für die Entwicklung der wirtschaftlichen, kulturellen und humanitären Zusammenarbeit zwischen vielen europäischen Ländern, schrieb er weiter. Die Europäische Union hatte am Montag Sanktionen gegen mehrere russische Unternehmer in Kraft gesetzt, unter anderem gegen Mordaschow. Zu den Maßnahmen gehören, dass ihre Vermögenswerte in der EU eingefroren werden und ihre Reisefreiheit eingeschränkt wird. Um die Konsequenzen für Mordaschows Engagement bei TUI zu beurteilen, sei es allerdings noch zu früh, sagte seine Sprecherin.

TUI-Chef Joussen: Keine Auswirkungen für unser Unternehmen

Mordaschow ist mit gut einem Drittel der Anteile größter TUI-Einzelaktionär, zudem sitzt er im Aufsichtsrat von Europas größtem Reisekonzern mit Sitz in Hannover. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist für Mordaschow eine "Tragödie für zwei brüderliche Nationen". "Ich hoffe aufrichtig, dass in sehr naher Zukunft ein Weg gefunden werden kann, der den Konflikt löst und das Blutvergießen beendet", so Mordaschow. TUI-Chef Fritz Joussen rechnet nicht mit Konsequenzen für das Unternehmen. TUI werde vom Vorstand geführt und nicht vom Aufsichtsrat oder von den Anteilseignern, schrieb Joussen noch vor Inkrafttreten der Sanktionen in einem Brief an die Mitarbeitenden. "Damit gehen wir davon aus, dass etwaige Restriktionen oder Sanktionen gegenüber Herrn Mordaschow für uns als Unternehmen keine nachhaltig negativen Folgen haben werden."

