Stand: 24.06.2013 15:46 Uhr Surfen auf der "stehenden Welle" in Hannover

Surfen in der City von Hannover. Nicht im Internet, sondern mit einem Surfbrett unter den Füßen, getragen von der Leine. Flusssurfen nennt sich der Wasserspaß, der innerhalb der nächsten Jahre in der niedersächsischen Landeshauptstadt Wirklichkeit werden soll. Zumindest, wenn es nach einer Gruppe von zehn Surfbegeisterten aus der Region geht. Sie haben am Montag das Projekt "Leinewelle" vorgestellt: Vor dem Leinewehr am Leineschloss soll eine sogenannte "stehende Welle" gebaut werden. In Norddeutschland ist ein solches Projekt einzigartig, so die Initiatoren.

"Das Leineufer schlägt alles"

Um die notwendige Fließgeschwindigkeit zu erreichen, die eine "stehende Welle" ermöglicht, müssten der natürliche Wasserlauf und das vorhandene Gefälle am Leinewehr verengt werden. Die "Leinewelle" ließe sich optimal in den geplanten langfristigen Umbau des Hohen Ufers integrieren, sagte Heiko Heybey, Architekt und Gastronom. Für ihn geht es um die Verwirklichung eines persönlichen Traums: "Ich habe lange nach einem passenden Platz für eine 'Stehende Welle' gesucht, aber das Leineufer schlägt alles." Der Naturraum würde durch die Umbauten kaum beeinträchtigt werden.

Prominente Unterstützer

Ob die "Leinewelle" realisiert wird, ist noch unklar. "Die Idee ist raus, jetzt wollen wir erst einmal mit der Stadt ins Gespräch kommen", sagte Heybey gegenüber NDR.de. "Es ist ein Projekt, das mehrere Jahre dauert." Doch es gibt viele Unterstützer, unter anderem hat auch Regisseurin Franziska Stünkel ihre Hilfe angeboten. Auf ihrer Internetseite äußern sich die Initiatoren vielleicht auch deshalb optimistisch: "Ihr könnt schon mal anpaddeln", heißt es da. "Die Welle rollt an."