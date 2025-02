Stand: 17.02.2025 14:29 Uhr Südschnellweg in Hannover: Tagelange Sperrung wegen Ausbau

In Hannover werden weitere Flächen für den Ausbau des Südschnellweges vorbereitet. Von Dienstag bis Samstag müsse die Strecke deshalb für Autofahrer in beide Richtungen gesperrt werden, teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Die Sperrung beginne am Dienstag um 9 Uhr, so könne der Berufsverkehr die Straße noch nutzen. Bis voraussichtlich 22. Februar sollen mit großem Gerät Bäume gerodet werden, um die neuen Bauflächen vorzubereiten. Verkehrsteilnehmende müssen in dieser Zeit eine Umleitung fahren: vom Landwehrkreisel über die B3 nach Pattensen, weiter über die B443 nach Laatzen und dann über die B6/Messeschnellweg bis zum Seelhorster Kreuz – und umgekehrt. Spielt die Witterung mit, könnten die Arbeiten schon vor Samstag abgeschlossen sein, so die Landesstraßenbaubehörde.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.02.2025 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover