Südschnellweg ab Samstag eine Woche gesperrt

Wegen der Bauarbeiten am Südschnellweg in Hannover muss der Abschnitt zwischen dem Landwehrkreisel und dem Seelhorster Kreuz ab Samstagabend für eine Woche komplett gesperrt werden. Laut Niedersächsischer Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wird die Straße in dieser Zeit auf die Ersatzbrücke verlegt. Dazu müssten Schutzplanken entfernt, der Asphalt abgefräst und die Steigung der Fahrbahn angepasst werden, hieß es. Während der Arbeiten wird der Verkehr vom Landwehrkreisel aus über die B3 nach Pattensen, die B443 nach Laatzen und den Messeschnellweg umgeleitet. Andere Baustellen auf der Strecke sollen bis dahin abgeschlossen sein oder werden unterbrochen, so die Behörde.

