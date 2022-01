Südschnellweg: Bauarbeiten in Hannover sind gestartet Stand: 10.01.2022 14:15 Uhr Die Bauarbeiten für den geplanten Tunnel am Südschnellweg in Hannover-Döhren haben begonnen. 2028 sollen die ersten Autos durch den Tunnel fahren.

Der Tunnel wird eine Brücke ersetzen, die 2024 abgerissen werden soll - so zumindest die Planung Stand heute. Eine Klage am Oberverwaltungsgericht Lüneburg gegen die Verbreiterung des Schnellwegs in der Leinemasch ist allerdings noch anhängig: Anlieger und Umweltverbände sind vor Gericht gezogen. Hintergrund: Für den Schnellweg, so die Kläger, müssten zusätzliche Flächen in der Leinemasch versiegelt werden - außerdem sei bislang kein Radweg geplant.

Provisorische Brücke: Bau soll Ende des Jahres beginnen

Bei den Bauarbeiten wird nach Informationen von NDR Niedersachsen zunächst mit der Verlegung von Schmutz- und Regenwasserkanälen begonnen. Dadurch kommt es in der Wilmerstraße in Döhren zu Behinderungen, die Landwehrstraße ist laut Stadt Hannover an der betreffenden Ecke gesperrt. Später in diesem Jahr soll dann eine provisorische Brücke errichtet werden, die die marode Brücke zeitweise ersetzen soll.

Danach soll mit dem Bau des Tunnels begonnen werden. Mit dem Tunnel soll die Lärm- und Abgasbelastung für die Anwohner künftig verringert werden.

