Südschnellweg: Abriss von Brücke in Hannover beginnt Stand: 19.04.2025 15:09 Uhr Seit Donnerstag wird ein Teil des Südschnellwegs in Hannover abgerissen. Knapp 140 Meter Brücke sollen über Ostern weichen. Ab Dienstag läuft der Verkehr an der Hildesheimer Straße wieder, so der Plan.

In den vergangenen Tagen wurde ein großer Damm aus Erde aufgeschüttet. Mit Baggern wird die Brücke nun laut Projektleiter Stefan Ganske über die kommenden Tage zerlegt. Die großen Brückenteile sollen dabei auf den Damm fallen. "Wäre hier kein Damm, dann wäre es noch viel lauter und die Wohnungen der Anwohner würden richtig erschüttert", so Ganske. Am Dienstag soll dann auch die Sperrung an der Hildesheimer Straße wieder aufgehoben werden. Nach Ostern soll der Rest der 480 Meter langen Brücke abgebaut und der Bauschutt weggeschafft werden. Anschließend sollen die Tiefbauarbeiten für den geplanten Tunnel beginnen, der die Südschnellwegbrücke ersetzen soll.

