Suche nach verunglücktem Bergsteiger: Eurofighter im Einsatz Stand: 22.09.2022 10:21 Uhr Die Bergretter setzen heute die Suche nach dem in den Berchtesgadener Alpen verunglückten Mann aus Hannover fort. Die Wetterbedingungen sind gut. Der Rucksack des 24-Jährigen wurde bereits gefunden.

Ein Eurofighter der Bundeswehr war gestern im Einsatz, um die Rettungskräfte bei der Suche nach dem Vermissten mit Ortungstechnik und hochauflösenden Luftbildern zu unterstützen. Das teilte das Bayerische Rote Kreuz (BRK) heute Morgen mit. Gestern wurde der Rucksack des Vermissten gefunden. Die Wetterbedingungen am Hochkalter waren allerdings zu schlecht für eine umfassende Suche nach dem 24-Jährigen. Heute wollen Bergretter das Gelände unterhalb der Stelle, an der der Rucksack gefunden wurde, absuchen. Die Hoffnung, den Mann aus Hannover noch lebend zu bergen, ist jedoch gering. Er war bereits am Sonnabend verunglückt. Nach einem Notruf, den er selbst abgesetzt hatte, brach der Kontakt zu ihm ab.

VIDEO: Vermisster 24-Jähriger: Rucksack gefunden (1 Min)

Bergwacht: "Absolutes alpines Absturzgelände"

Am Gipfelgrat sollen mehrere Suchgruppen ausgesetzt werden. "Sie werden zusammengestellt aus der Bergwacht Ramsau und den Bergführerstaffeln der Polizei und suchen vor Ort noch mal direkt an den Stellen, wo wir den Vermissten vermuten", sagte ein Sprecher der Bergwacht. Der 24-Jährige hatte den Rettern gesagt, dass er sich rund 200 Meter unter dem Gipfel befinde. Das sei "absolutes alpines Absturzgelände", so der Bergwacht-Sprecher. Die Einsatzkräfte haben inzwischen wenig Hoffnung, dass sie den Vermissten noch lebend finden. "Die Überlebenschancen nach zweieinhalb Tagen bei minus 15 Grad am Berg, dem Wind ausgesetzt, sind sehr gering", erklärte der Sprecher. Nach dem, was man wisse, sei der junge Mann zwar ordentlich ausgerüstet gewesen, habe aber beim Sturz seine Handschuhe verloren. Das sei schlecht, weil man in einem solchen Fall schneller auskühle.

Vermisster kommt laut Polizei aus Hannover

Der 24-Jährige war am Sonnabend trotz Schneefalls in Ramsau bei Berchtesgaden zu einer hochalpinen Tour aufgebrochen. Nach übereinstimmenden Medienberichten bestätigte die Polizei vor Ort, dass der Vermisste aus Hannover kommt. Wie der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet, war er mit dem Zug angereist und allein unterwegs. In etwa 2.400 Metern Höhe rutschte er offenbar ab und kam bei eiskaltem Wind und Schneesturm nicht mehr weiter. Er setzte einen Notruf ab und gab dabei laut dem Bayerischen Roten Kreuz zunächst an, dass er sich beide Arme gebrochen habe und am Kopf verletzt sei. In einem späteren Telefonat habe er gesagt, dass er doch nicht ernsthaft verletzt sei, so ein BRK-Sprecher. Danach riss der Telefonkontakt ab.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.09.2022 | 09:30 Uhr