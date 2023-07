Stand: 15.07.2023 09:50 Uhr Suche nach vermisstem 14-Jährigen: Wer hat Boza K. gesehen?

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei nach dem 14-jährigen Boza K. aus Laatzen (Region Hannover). Wie die Polizei mitteilte, kehrte der Junge am 23. Juni nach der Schule nicht zurück nach Hause. Seine Mutter habe ihn noch am gleichen Tag als vermisst gemeldet, eine Fahndung blieb laut Polizei jedoch bislang erfolglos. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Boza K. ist 14 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und schlank. Er hat braune Augen und kurze, schwarze, lockige Haare. Am Tag seines Verschwindens trug der Junge eine blaue Jeanshose, schwarze Nike-Schuhe und ein T-Shirt mit dem Aufdruck "Kappa". Wer Boza K. gesehen hat oder weiß, wo er sich aufhält, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109-4315 zu melden.

