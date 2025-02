Stand: 01.02.2025 17:11 Uhr Suche bislang erfolglos: 74-Jähriger aus Hildesheim vermisst

In Hildesheim wird ein 74 Jahre alter Mann vermisst. Der Rentner wurde zuletzt in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 0 Uhr im Seniorenzentrum in Hildesheim-Himmelsthür gesehen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Suche mit einem Spürhund endete demnach am Bahnübergang Linnenkamp. Aufgrund seines Gesundheitszustands und seiner dünnen Kleidung könne sich der Mann in Gefahr befinden, teilte die Polizei mit. Der Vermisste ist den Angaben zufolge etwa 1,80 Meter groß und hat eine Halbglatze. Er trägt eine blaue Jogginghose, ein kariertes Hemd sowie eine Lederjacke. Die Polizei bittet Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort des Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min