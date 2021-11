Stand: 10.11.2021 14:41 Uhr "Substanz" in Braunschweiger Treppenhaus: Sechs Verletzte

Vermutlich, weil sie keinen Auftrag bekommen haben, sollen zwei Schädlingsbekämpfer im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Braunschweig eine unbekannte Substanz verteilt haben. Sechs Menschen wurden im Stadtteil Leiferde verletzt.

Eigentümer war das Angebot zu teuer

Nach Angaben der Polizei war am Dienstagnachmittag eine Schädlingsbekämpfungsfirma in ein Mehrfamilienhaus gerufen worden, weil eine Mieterin in ihrer Wohnung Mäuse gesehen hatte. Die Schädlingsbekämpfer schauten sich die betroffene Wohnung an und machten ein Angebot. Allerdings erschienen dem Eigentümer die Kosten offenbar zu hoch, sodass die Männer wieder unverrichteter Dinge abzogen.

Drei Personen kamen ins Krankenhaus

Doch möglicherweise nicht ganz unverrichteter Dinge: Als die Mieterin kurze Zeit später aus ihrer Wohnung in den Hausflur trat, spürte sie ein starkes Brennen im Hals, in der Lunge und auf den Lippen, wie die Polizei weiter mitteilte. Weitere Mieter, ein Handwerker und der Hauseigentümer verspürten ähnliche Beschwerden. Drei der betroffenen Personen wurden vorsorglich im Krankenhaus untersucht.

Messungen der Berufsfeuerwehr stellten keine Gefahr fest

Die alarmierten Polizisten konnten daraufhin an mehreren Stellen eine unbekannte Substanz feststellen und Spuren sichern. Die Berufsfeuerwehr Braunschweig stellte bei Messungen im Anschluss dann keine gefährlichen Stoffe mehr fest. Die Ermittlungen sollen nun ergeben, ob die Schädlingsbekämpfer die aufgefundene Substanz im Haus verteilt haben und worum es sich gehandelt hat.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.11.2021 | 15:00 Uhr