Stand: 20.06.2022 14:29 Uhr Sturz von Balkon: Frau aus Region Hannover stirbt im Urlaub

Eine Urlauberin aus der Region Hannover ist vom Balkon einer Pension im bayerischen Chiemgau in den Tod gestürzt. Die Polizei in Bayern geht derzeit von einem tragischen Unfall aus. Demnach war eine Anwohnerin in der Nacht von lauten Schreien der aus dem zweiten Stock gestürzten Frau wach geworden. Anschließend habe sie die Frau schwer verletzt auf einem gepflasterten Boden vor der Pension entdeckt. Die 50-Jährige starb später im Krankenhaus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.06.2022 | 15:00 Uhr