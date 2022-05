Gewitterfront sorgt für Hunderte Einsätze in Niedersachsen Stand: 20.05.2022 07:45 Uhr Die erste schwere Gewitterfront ist gestern über Niedersachsen hinweggezogen - und hat vor allem im Westen des Landes Schäden angerichtet. Für heute sagen die Wetterdienste weitere Unwetter voraus.

Von tornadoartigen Verwüstungen zwischen Sulingen und Barnstorf berichtete ein Sprecher der Feuerwehr aus dem Landkreis Diepholz. Insgesamt 270 Einsätze zählte die Feuerwehr dort. Bei Eydelstedt wurde eine Person durch einen umstürzenden Baum schwer verletzt. Auch ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Einsätzen und musste ins Krankenhaus.

Blitz schlägt in Melle ein, Ziegel fliegen vom Dach

In Stadt und Landkreis Osnabrück, dem Emsland und der Grafschaft Bentheim zählte die Polizei fast 70 Sturmeinsätze. Dort mussten die Einsatzkräfte vor allem umgestürzte Bäume und Äste von den Straßen räumen. In Melle schlug ein Blitz in ein Wohnhaus ein, die Ziegel flogen vom Dach. Verletzt wurde dadurch aber niemand.

Lüneburg: Baum kippt zwischen Restaurantgästen um

Im Nordosten Niedersachsens meldeten die Einsatzkräfte kaum wetterbedingte Schäden. In der Lüneburger Innenstadt kippte ein Baum an einer Kneipe am Stint um und fiel in die Ilmenau. Obwohl zu diesem Zeitpunkt noch Restaurantgäste rund um den Baum saßen, wurde laut Polizei niemand verletzt.

Glimpflicher Verlauf im Weser-Leine-Gebiet

Auch im Weser-Leine-Gebiet und der Region Hannover gab es vergleichsweise wenige Einsätze wegen der Gewitterfront. Im Stadtgebiet von Hannover musste die Feuerwehr nach Angaben der Polizei bis zum späten Abend insgesamt 29 Mal ausrücken, zumeist wegen abgebrochener und heruntergestürzter Äste, die weggeräumt werden mussten. Auch die Einsatzleitstellen in Celle und Hameln vermelden insgesamt einen glimpflichen Verlauf.

Zugausfälle und Verspätungen bei der Deutschen Bahn

Allerdings bekamen Zugreisende die Auswirkungen des Unwetters zu spüren. Zwischen Nordrhein-Westfalen, Hannover und Hamburg fielen einige Züge aus. Verspätungen gab es nach Angaben der Deutschen Bahn auf der Strecke Hannover-Berlin. Wegen eines Oberleitungsschadens in Hamburg verspäteten sich zudem Züge von Hannover aus Richtung Berlin und Göttingen teils erheblich.

Tornados heute in Südniedersachsen nicht ausgeschlossen

Für heute warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) aber bereits vor der nächsten Unwetterfront. Ab dem Nachmittag ziehen Gewitter auf, die heftigen Starkregen mit sich bringen können. Betroffen ist laut DWD vor allem die Südhälfte Niedersachsens. Örtlich begrenzt könne es zu Starkregen mit 40 Litern pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit kommen. Auch Orkanböen mit einer Geschwindigkeit von 120 Kilometern pro Stunde und um die drei Zentimeter große Hagelkörner seien möglich. Auch seien in Südniedersachsen vereinzelte Tornados nicht ausgeschlossen, so der DWD.

Starkregen auch in Schleswig-Holstein und Hamburg möglich

Auch weiter nördlich sind bis zu 20 Liter Regen pro Quadratmeter möglich. In Schleswig-Holstein und Hamburg kann am Freitagabend ebenfalls gewittriger Starkregen mit unwetterartigen Niederschlagsmengen von bis zu 50 Litern in sechs Stunden auftreten. In der Nacht zu Sonnabend soll sich die Wetterlage dann wieder beruhigen.

