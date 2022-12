Studienprojekt in Hannover: Wo schlafen Waldohreulen? Stand: 30.12.2022 15:43 Uhr Die Waldohreule ist vom Aussterben bedroht. Damit sie besser geschützt werden kann, wollen Studierende der Leibniz Universität Hannover in den kommenden Wochen sogenannte Schlafbäume identifizieren.

Die Studierenden der Landschaftsarchitektur und Umweltplanung haben dabei Hemmingen, Pattensen, Garbsen, Laatzen und die Wedemark (Region Hannover) in den Blick genommen. Sogenannte Schlafbäume finden sich Angaben der Studierenden häufig auf Privatgrundstücken. Um diese zu finden und den Bestand der Waldohreulen erfassen zu können, hoffen sie auf die Unterstützung der Bevölkerung. Im Sommer ziehen die Eulen zurück nach Skandinavien. In Niedersachsen gibt es nur noch 4.500 Brutpaare.

So sind die Schlafbäume von Waldohrbäumen zu erkennen

Auf sogenannten Schlafbäumen überwintern aktuell bis zu zehn Waldohreulen. "Die sind ziemlich klein, so um die dreißig Zentimeter", sagt die Studierende Merle Meckle. Auffällig seien die Federohren. Schlafbäume lassen sich nach Angaben der Studierenden daran erkennen, dass tagsüber schlafende Eulen im Baum zu sehen sind - sie werden erst in der Dämmerung aktiv. Auf dem Boden seien Vogelkot und Gewölle zu finden. Die Eulen wählten meist dichte Bäume, die höher als fünf Meter sind. Wer eine Waldohreule entdeckt, kann sich bis Februar bei den Studierenden unter der Telefonnummer (0162) 957 31 26 oder per Mail an studienprojekt-waldohreule@web.de melden.

