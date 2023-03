Stand: 07.03.2023 10:55 Uhr Studie: Zahl der Vereine in Niedersachsen hat zugenommen

In Niedersachsen ist die Zahl der Vereine innerhalb der vergangenen zehn Jahre um 7,5 Prozent gestiegen. Das geht aus der Studie "Ziviz Survey", deren Ergebnisse vom Stifterverband der Deutschen Wissenschaft am Dienstag veröffentlicht wurden. Demnach gab es in Niedersachsen im vergangenen Jahr 57.664 Vereine. Im bundesweiten Vergleich seien nur in Berlin (22,3 Prozent) und Bayern (10,0 Prozent) die Vereinszahlen stärker angestiegen. Für die Zukunft vermuten die Autoren der Studie, dass die Zahl der Vereine in allen Bundesländern rückläufig sein könnte.

