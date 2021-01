Stand: 07.01.2021 07:32 Uhr Studie: Immer weniger Schweinswale in der deutschen Nordsee

In der deutschen Nordsee gibt es seit 2006 immer weniger Schweinswale. Das geht aus einer aktuellen Studie der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover hervor, die das Fachmagazin "Frontiers in Marine Science" veröffentlicht wurde. Demnach sei die Zahl der Tiere nach 2002 zwar zunächst angestiegen. Insgesamt sei sie im Zeitraum von 2002 bis 2019 im Durchschnitt pro Jahr jedoch um 1,8 Prozent gesunken. 2019 lebten in der deutschen Nordsee noch rund 23.000 Schweinswale. Besonders beunruhigend ist laut Studie die Tatsache, dass sich die Schweinswale aus ihrem wichtigsten Schutzgebiet vor Sylt stark zurückgezogen hätten, dort sei die Zahl im Untersuchungszeitraum pro Jahr um durchschnittlich 3,8 Prozent zurückgegangen, heißt es. Dagegen stieg die Population weiter südlich in der Nordsee vor Borkum. Die Gründe dafür seien unklar und müssten näher untersucht werden, so die Autoren der Studie. Allerdings legten andere Studien bereits nahe, dass der Schiffsverkehr, die Fischerei und Offshore-Windparks mitverantwortlich für veränderte Populationen sein könnten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.01.2021 | 08:30 Uhr