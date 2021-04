Stand: 19.04.2021 17:19 Uhr Studie: Funktioniert Naturschutz und Naherholung im Deister?

Die Natur im Deister schonen und trotzdem Freizeitangebote machen - wie das möglich sein kann, will die Region Hannover jetzt untersuchen lassen. Dazu wollen die Politikerinnen und Politiker am Dienstag eine Studie in Auftrag geben, kündigte ein Regionssprecher am Montag an. Darin geht es unter anderem um ein mögliches Wald-Informationszentrum, um den Einsatz von Rangern und um Angebote zum Beispiel für Mountainbiker. So sollen gegensätzliche Ansprüche von Naturschutz und Naherholung im Deister nebeneinander bestehen können. Laut Region kostet die Studie 150.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.04.2021 | 06:30 Uhr