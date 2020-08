Stand: 28.08.2020 09:31 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Studenten demonstrieren für Hilfen in Corona-Krise

In Hannover gehen Studierende am Freitagnachmittag auf die Straße, um für mehr finanzielle Hilfen vom Land zu demonstrieren. Auf vorausgegangene Proteste habe Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) nicht reagiert, sagte ein Sprecher der Jusos Niedersachsen. Außerdem wünschen die Demonstranten, dass das Sommersemester nicht auf die Studienzeit angerechnet wird. 65 Prozent der Studierenden in Deutschland sei das abgelaufene Semester auf ihre Studienzeit erlassen worden. Niedersächsische Studenten würden benachteiligt, wenn dies nicht auch hierzulande geschehe. Vor dem Wissenschaftsministerium wollen die Demonstranten zudem an Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) appellieren, das Bafög für alle Studenten in Not zu öffnen.

