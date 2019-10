Stand: 06.10.2019 15:34 Uhr

Stromschläge am Autoscooter: Vier Verletzte

Auf dem Oktobermarkt in Burgdorf (Region Hannover) haben vier Menschen am Autoscooter Stromschläge erlitten - an zwei Tagen in Folge. Der Fahrgeschäfte-Spaß auf dem Volksfest, das nur von Freitag bis Sonntag ging, war wegen dieser Zwischenfälle fast von Beginn an getrübt.

Freitag: Drei Personen leicht verletzt

Am Freitagabend bekamen zwei 13-Jährige und ein 50-jähriger Mitarbeiter am Geländer des Fahrgeschäfts einen elektrischen Schlag. Das teilte die Polizei mit. Alle drei wurden demnach leicht verletzt. Der Autoscooter wurde gesperrt, die Hauptstromversorgung abgeschaltet - dadurch fielen auch andere Fahrgeschäfte aus.

Burgdorf: Geländer von Autoscooter unter Strom NDR 1 Niedersachsen - Aktuell - 06.10.2019 14:00 Uhr Autor/in: Frank Ihben Auf dem Burgdorfer Oktobermarkt sind vier Personen verletzt worden. Sie erlitten Stromschläge am Geländer des Autoscooters. Die Polizei ermittelt gegen den Betreiber.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Sonnabend: 13-Jähriger in MHH gebracht

Nach Angaben des Betreibers wurde die Elektrik nach dem Vorfall am Freitag durch einen Fachmann überprüft und instand gesetzt. Dennoch erlitt am Sonnabend erneut ein 13-Jähriger einen Stromschlag, als er am Abend das Geländer des Autoscooters berührte. Er wurde in die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) gebracht. Der schriftliche Nachweis über die Reparatur der Elektrik, den der Betreiber vorlegte, war "laut den eingesetzten Beamten vor Ort nicht hinreichend aussagekräftig und wurde sichergestellt", hieß es von der Polizei.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Der Betreiber habe nach dem Stromschlag am Sonnabend beteuert, den Fehler nun gefunden zu haben. Das reichte den Behörden nicht aus. Der Autoscooter wurde erneut gesperrt - und zum Leidwesen von Betreibern und Gästen weiterer Fahrgeschäfte auf dem Oktobermarkt standen auch sie erneut ohne Strom da. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Weitere Informationen Schlag aus Steckdose nach Blitz: 17-Jährige verletzt Nachdem im Nachbarhaus in Ribbesbüttel ein Blitz eingeschlagen hatte, ist eine 17-Jährige durch einen Stromschlag leicht verletzt worden. Am Haus entstand ein Schaden von 150.000 Euro. mehr Tod nach Stromschlag: Marktbetreiber verurteilt Es war fahrlässige Tötung: Nach dem Tod eines Vierjährigen durch einen Stromschlag in einem Harburger Supermarkt hat das Amtsgericht die Betreiber zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.10.2019 | 14:00 Uhr