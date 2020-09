Stand: 03.09.2020 11:28 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Stromausfall legt Wunstorf lahm

In Wunstorf (Region Hannover) ist am Mittwochabend in großen Teilen der Stadt der Strom ausgefallen. Nach Angaben der Polizei waren auch Ampelanlagen und Teile des Telefonnetzes betroffen. Die Polizei in Wunstorf ist erst seit dem Vormittag wieder erreichbar. Laut einer Sprecherin ist die Ursache für den großflächigen Stromausfall noch nicht geklärt.

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.09.2020 | 10:30 Uhr