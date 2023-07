Stand: 08.07.2023 15:04 Uhr Stromausfall in Hotel: Feuerwehr befreit zwei Menschen

Nach einem Stromausfall in einem Hotel in Laatzen (Region Hannover) am Freitagabend hat die Feuerwehr zwei eingesperrte Menschen gerettet. Ein 42-Jähriger steckte in einem Fahrstuhl fest. Er konnte schnell befreit werden, indem die Einsatzkräfte die Bremse lösten und die Kabine langsam weiter fuhr, teilte die Feuerwehr mit. Eine Frau war während des Stomausfalls in der Glaskabine einer Drehtür eingesperrt worden. Ein Helfer habe sich durch einen Spalt quetschen und von innen Schrauben und Blenden lösen können, sodass die Frau herauskam, hieß es von der Feuerwehr.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.07.2023 | 16:00 Uhr