Stand: 23.11.2023 11:53 Uhr Streit ums Parken in Hannover: Unbekannte demontieren Schilder

Im Zooviertel in Hannover gibt es Ärger ums Parken: Seit diesem Sommer stehen in dem Stadtteil Verbotsschilder, die das Parken auf Gehwegen untersagen. So sollen Fußgänger mehr Platz auf den Bürgersteigen haben. Doch immer wieder werden die Schilder aus dem Boden gestemmt und an den Rand gelegt oder in die Botanik geschmissen. "Das ist ja Selbstjustiz", kritisiert ein betroffener Anwohner die Beschädigungen. Die Stadt äußerte ihre Besorgnis über wiederholte Fälle von unbefugtem Entfernen oder Bekleben von Parkverbotsschildern. Um diesem Problem entgegenzuwirken, plant die Stadt verstärkte Kontrollen und eine konsequentere Ahndung von Falschparkern.

