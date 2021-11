Stand: 11.11.2021 09:23 Uhr Streit um geplantes Logistikzentrum: Gegner mit Tod bedroht

Im Streit um den geplanten Neubau eines Logistikzentrums in Bückeburg (Landkreis Schaumburg) haben mehrere Gegner des Projektes schriftliche Morddrohungen erhalten. Mitglieder und Vorstände des Vereins "Landschaftsschutz Schaumburg / Wir lieben Bückeburg" seien zum Teil mehrfach bedroht worden, bestätigte ein Sprecher des Vereins. Die Betroffenen hätten Strafanzeige gestellt, die Staatsanwaltschaft Bückeburg und der Staatsschutz ermitteln. Der Verein Landschaftsschutz will den geplanten Neubau eines Logistikzentrums der Unternehmen Bauerngut/Edeka in einem Landschaftsschutzgebiet verhindern. "Wie alle anderen habe auch der Verein das Recht, sich zu solch einem Vorhaben öffentlich zu äußern", sagte der Sprecher dem NDR in Niedersachsen. Die Vereinsmitglieder seien schockiert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.11.2021 | 09:30 Uhr