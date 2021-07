Stand: 15.07.2021 09:07 Uhr Streit um geplantes Hochregallager von Bauerngut hält an

Wegen des großen Widerstands gegen ein Hochregallager des Fleisch- und Wurstwarenherstellers Bauerngut in Bückeburg hat die Stadt am Mittwoch zu einem Bürgerinformations-Abend eingeladen. Deutlich wurde dabei, dass die Bürgerinnen und Bürger große Sorge um das Landschaftsschutzgebiet haben, in dem das Lager gebaut werden soll. Der Geschäftsführer von Bauerngut erklärte, dass die Nähe zum Produktionswerk wichtig sei, da Mitarbeitende an beiden Standorten arbeiten sollen und weite Wege nicht zumutbar wären. Bauerngut, ein Tochterunternehmen von Edeka, hatte im Vorfeld damit gedroht, den gesamten Standort infrage zu stellen, sollte sich das Projekt nicht realisieren lassen. Bürgermeister Reiner Brombach (SPD) hob aber hervor, dass man die 800 Arbeitsplätze im Blick behalten müsse. Ende des Jahres will der Bückeburger Rat über das geplante Lager entscheiden.

