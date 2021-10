Stand: 18.10.2021 07:24 Uhr Streit um Reformationsfenster: Gemeinde weiter für Einbau

Die Marktkirchengemeinde in Hannover hält am umstrittenen neuen Reformationsfenster fest. Eine Mehrheit der Gemeinde habe sich am Sonntag für den Einbau des von Altkanzler Gerhard Schröder gestifteten Fensters ausgesprochen. Für einen formellen Beschluss waren allerdings zu wenig Mitglieder anwesend. Bis über das Fenster endgültig entschieden werde, wolle die Gemeinde aber noch den Richterspruch des Gerichts abwarten. Zur Zeit wird noch juristisch verhandelt, ob der Charakter der Marktkirche durch ein modernes Fenster verändert werden darf. Der Erbe des Marktkirchen-Architekten Dieter Oesterlen hatte geklagt.

Weitere Informationen Streit um Reformationsfenster Ende November vor dem OLG Das Oberlandesgericht Celle verhandelt die Frage, ob das Fenster in die Marktkirche in Hannover eingebaut werden darf. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.10.2021 | 06:30 Uhr