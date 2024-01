Stand: 14.01.2024 13:21 Uhr Streit um Parkplatz: Autofahrer rast auf Frau und Kind zu

Beim Streit um einen Parkplatz ist ein 35-Jähriger in der Region Hannover offenbar durchgedreht. Wie die Polizei in der Gemeinde Wedemark berichtet, war der Mann in Bissendorf beim Einparken mit einer 44-jährigen Frau aneinandergeraten. Plötzlich habe der Mann aufs Gaspedal getreten. Er raste demnach im Rückwärtsgang auf die Frau und ihr siebenjähriges Kind zu. Erst unmittelbar vor ihnen bremste er abrupt ab. Anschließend fuhr der Autofahrer davon. Die Polizei konnte wenig später seine Identität feststellen. Gegen den 35-Jährigen wird den Angaben zufolge wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min