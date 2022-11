Stand: 20.11.2022 13:56 Uhr Streit um Fahrschein eskaliert - 49-Jähriger niedergestochen

Ein Streit über eine Fahrkarte hat in der Nacht zu Sonntag am Hildesheimer Hauptbahnhof zu einer Messerstecherei geführt. Laut Polizei wurde dabei ein 49 Jahre alter Mann verletzt. Der Mann hatte den Angaben zufolge kurz vor Mitternacht zusammen mit seinem zwei Jahre älteren Bruder an einem Fahrkartenautomaten in der Vorhalle gestanden. Als eine Fahrkarte auf den Boden fiel, sei es zum Streit mit einem 18-Jährigen gekommen. Dieser habe im Verlauf den 49-Jährigen mit einem Messer angegriffen und an der Schulter verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Angreifer wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.11.2022 | 12:00 Uhr