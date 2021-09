Stand: 16.09.2021 12:08 Uhr Streit in Kleingartenkolonie: Zwei lebensgefährlich verletzt

In einer Kleingarten-Kolonie in Hannover-Mittelfeld ist ein Streit zwischen mehreren Männern eskaliert. Das teilte die Polizei mit. Dabei wurden demnach ein 27-Jähriger und ein 19-Jähriger lebensgefärlich verletzt - unter anderem durch Stiche. Die vier mutmaßlichen Täter konnten flüchten. Die Polizei setze bei der Suche auch ein Hubschrauber ein - allerdings erfolglos. Mittlerweile seien die beiden Opfer außer Lebensgefahr, so eine Polizeisprecherin.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.09.2021 | 13:30 Uhr