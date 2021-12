Stand: 13.12.2021 07:28 Uhr Streit in Hannover eskaliert: Frau lebensgefährlich verletzt

Eine Frau ist bei einer Auseinandersetzung in einem Schnellrestaurant in Hannover mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt worden. Sie sei notoperiert worden und schwebe in Lebensgefahr, wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte. Auch ein 24-jähriger Mann sei schwer verletzt worden. Die Polizei habe vier Tatverdächtige im Alter von 29 bis 33 Jahren festgenommen. Ein Motiv sei bisher nicht bekannt. Vor dem Schnellrestaurant im Steintor war am Sonntagabend eine verbale Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen in körperliche Gewalt ausgeartet. Im Verlauf des Streits verlagerte sich die Auseinandersetzung ins Innere des Restaurants. Dann stach jemand auf die Frau ein. Die mutmaßliche Tatwaffe fand die Polizei in der Nähe. Nun ermittelt sie wegen Totschlags und sucht nach Zeugen. Andere Besucher des Restaurants wurden nicht verletzt.

