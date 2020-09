Stand: 24.09.2020 20:49 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Streit im Steintor: 49-Jähriger für tot erklärt

Nach einer Auseinandersetzung am Mittwoch im Steintorviertel in Hannovers Innenstadt ist ein 48-jähriger Mann am Donnerstag gestorben. Ärzte hatten bei dem lebensgefährlich verletzten Opfer nach Reanimationsversuchen den Hirntod festgestellt. Am Donnerstagabend sei er für tot erklärt worden, teilte die Staatsanwaltschaft Hannover mit. Laut Polizei waren der Mann und seine 49-jährige Begleiterin am Mittwoch gegen 21.30 Uhr mit mehreren Personen in Streit geraten. Es kam zu Handgreiflichkeiten, bei denen der 48-Jährige schwer stürzte. Die Polizei ermittelt nun in einem Tötungsdelikt.

Wer kann Hinweise geben?

Die vier mutmaßlichen Täter flüchteten. Einer der Verdächtigen stellte sich später. Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam. Die Ermittler suchen nun nach drei weiteren Personen. Es handelt sich um zwei Männer und eine Frau. Einer der Männer soll schlank und dunkelhäutig und etwa 1,85 Meter groß sein. Die Frau wurde auf etwa 1,55 Meter geschätzt, sie soll etwa 25 Jahre alt sein. Sie soll lange blonde Haaren haben und von sehr schlanker Statur sein. Zum dritten Flüchtigen liegen bislang keine Informationen vor.

Der Zentrale Kriminaldienst Hannover bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

