Streit eskaliert: Mann soll zwei Frauen angegriffen haben Stand: 16.09.2024 10:48 Uhr Bei einem Streit in einer Wohnung in Hannover-Stöcken soll ein Mann am Samstag zwei Frauen attackiert und teils schwer verletzt haben. Die Polizei hat den mutmaßlichen Angreifer festgenommen.

Ein Richter sollte laut Polizei am Sonntag entscheiden, ob der Tatverdächtige in Untersuchungshaft kommt. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Zwischen dem Mann und den beiden Frauen war es den Angaben zufolge am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung gekommen, die eskalierte. Beide Frauen wurden verletzt, eine davon schwer. Ein Notarzt versorgte sie zunächst vor Ort, anschließend kamen sie in ein Krankenhaus.

Mehrere Notrufe bei Polizei

Der mutmaßliche Angreifer, der ebenfalls Verletzungen erlitt, wurde noch in der Wohnung festgenommen. Zuvor waren mehrere Notrufe bei der Polizei eingegangen. Warum der Streit eskalierte, ist unklar. Nicht bekannt ist auch, in welcher Beziehung die Beteiligten zueinander standen. Zum Alter der Beteiligten machte die Polizei zunächst keine Angaben.

