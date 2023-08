Stand: 04.08.2023 16:08 Uhr Streit eskaliert: 18-Jähriger verletzt Mann mit Messer

Ein Streit zwischen zwei Männern in einer Flüchtlingsunterkunft in Bückeburg (Landkreis Schaumburg) ist am Donnerstagabend eskaliert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stach ein 18-Jähriger mehrfach mit einem Küchenmesser auf einen 20-Jährigen ein. Dieser erlitt demnach Stich- und Schnittverletzungen an der Hand, dem Oberkörper und am Hals. Vermutlich durch das Eingreifen von Zeugen konnte der 18-Jährige gestoppt werden. Die Polizei nahm den Mann im Anschluss fest und entnahm eine Blutprobe. Er wurde dem Haftrichter wegen des Tatverdachts eines versuchten Tötungsdelikts vorgeführt. Nach Entscheidung des Haftrichters sitzt er nun in der Jugendstrafanstalt Hameln in Untersuchungshaft. Der 20-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und konnte dies noch in der Nacht wieder verlassen.

