Stand: 07.09.2023 15:32 Uhr Streit auf Schulhof: 26-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Auf dem Schulhof eines Gymnasiums in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) ist am Mittwochabend ein 26-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Verletzungen erlitt der Mann demnach "durch stumpfe Gewalteinwirkung". Zuvor habe es einen Streit gegeben. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Fünf Verdächtige wurden festgenommen. Zum möglichen Motiv und weiteren Hintergründen gab es zunächst keine Angaben: Diese seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min