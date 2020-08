Stand: 18.08.2020 16:15 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Streit am Steinhuder Meer: Zu viel Naturschutz?

Die Region Hannover will die Regeln im Landschaftsschutzgebiet Steinhuder Meer anpassen: Die Seefläche soll stärker als bisher geschützt werden. Auch die Insel Wilhelmstein, die Badeinsel und die Strände am Nordufer wird das betreffen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Kritiker befürchten, dass vor allem der Wassersport darunter leiden wird - und damit der Tourismus.

Videos 01:49 Hallo Niedersachsen Zu viele Gäste: Steinhuder Meer abgesperrt Hallo Niedersachsen Wegen der Corona-Pandemie besteht weiterhin das Abstandsgebot. Über Pfingsten war der Andrang am Steinhuder Meer aber so groß, dass die Polizei die Zufahrten sperrte. Video (01:49 min)

Nur EU-Vorgaben oder weiter gehende Verbote?

Johannes Franke ist Vorsitzender der Notgemeinschaft Steinhuder Meer, einer Interessengemeinschaft, zu der unter anderem Wassersportler, Fischer und Gastronomen gehören. Sie alle eint die Sorge, dass am und auf dem Steinhuder Meer bald jedes Vorhaben von den Behörden genehmigt werden muss. Von der Region Hannover heißt es, man setze lediglich EU-Vorgaben um. Johannes Franke will das nicht gelten lassen. Er wirft der Region vor, weit über die von der EU geforderten Regeln hinauszugehen. Das Steinhuder Meer sei ein naturnaher Wirtschaftsraum, kein Biotop.

Appell: Tourismus nicht vergessen

Die Städte Wunstorf und Neustadt am Rübenberge haben inzwischen schriftlich Stellung zum Regionsentwurf bezogen, wie NDR 1 Niedersachsen weiter berichtet. Wunstorf unterstützt demnach die Pläne der Region grundsätzlich. Auf sechs Seiten listet die Verwaltung allerdings Verbesserungswünsche auf. Der Tenor: Bei allem Naturschutz dürfe der Tourismus nicht vergessen werden. Die FDP-Regionsfraktion hat beantragt, dass die Kommunen und die Notgemeinschaft in der nächsten Sitzung des Umweltausschusses angehört werden. Die Sitzung findet am 8. September statt.

Weitere Informationen Mehr Sumpfschildkröten fürs Steinhuder Meer Am Steinhuder Meer in der Region Hannover sollen Sumpfschildkröten wieder heimisch werden. Deshalb hat der NABU erneut 50 Exemplare ausgewildert. Das Projekt läuft seit 2014. mehr Region Hannover will Totes Moor wiederbeleben Die Region Hannover will das Tote Moor bei Neustadt am Rübenberge vernässen. Erste Wall-Arbeiten haben begonnen. EU und Land fördern das Projekt mit 1,1 Millionen Euro. mehr Steinhuder Meer: Urlaub vor Haustür Maritime Atmosphäre in der Nähe von Hannover: Niedersachsens größter See lädt zum Bummeln zwischen Fischerhäusern und zum Baden ein. Der Naturpark ist ideal zum Radfahren und Wandern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.08.2020 | 17:00 Uhr