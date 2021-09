Stand: 17.09.2021 16:24 Uhr Streik im Einzelhandel in der Innenstadt von Hannover

Mehr als 100 Beschäftigte im Einzelhandel haben am Freitagvormittag in der Innenstadt von Hannover für mehr Geld demonstriert. Zu dem Warnstreik aufgerufen hatte die Gewerkschaft ver.di: Sie fordert für die Mitarbeitenden - zum Beispiel von H&M, Primark, Douglas und Obi - einen Mindestlohn von 12,50 Euro und 4,5 Prozent mehr Gehalt. Die Arbeitgeber haben in den Tarifgesprächen bisher fünf Prozent mehr Geld angeboten - das allerdings über drei Jahre verteilt.

