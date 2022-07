Streik bei Lufthansa - Flugausfälle auch im Norden Stand: 27.07.2022 19:50 Uhr Die Lufthansa hat am Mittwoch wegen des Warnstreiks des Bodenpersonals fast das ganze Flugprogramm eingestellt. In Niedersachsen waren Reisende an den Flughäfen Hannover und Münster-Osnabrück betroffen.

Drehkreuz der Airline sind die Flughäfen in München und Frankfurt. Dementsprechend wurden am Flughafen Hannover-Langenhagen die sechs für Mittwoch geplanten Starts nach Frankfurt und München gestrichen, außerdem entfielen fünf Ankünfte von Lufthansa-Flügen. Am Flughafen Bremen fielen acht Lufthansa-Starts aus, außerdem wurden sechs Flüge aus München und Frankfurt mit Ziel Bremen gestrichen. Am Flughafen Münster-Osnabrück fielen vier Starts und drei Landungen aus. In Hamburg fielen 18 Flüge der Lufthansa aus. Nach dem Ende des Streiks am Donnerstagmorgen soll der Flugbetrieb möglichst schnell wieder normal laufen.

VIDEO: Lufthansa-Bodenpersonal streikt - mit Folgen für Urlauber (2 Min)

Lange Wartezeiten am Flughafen Hannover möglich

Bundesweit hatte der Konzern rund 1.000 Flüge gestrichen, 134.000 Passagierinnen und Passagiere blieben am Boden. Alle Reisenden waren aufgerufen, vor ihrer Anfahrt zum Flughafen bei der Lufthansa den aktuellen Status ihres Fluges zu überprüfen, sagte eine Sprecherin des Bremer Flughafens. Der ganztägige Ausstand hatte um 3.45 Uhr begonnen. Aufgerufen waren etwa Beschäftigte am Schalter, Flugzeugtechniker und die Fahrer der Schlepper, die die Flugzeuge am Flughafen auf die richtigen Positionen schieben.

Lufthansa und BDA reagieren mit Unverständnis

Die Lufthansa reagierte verärgert: Man habe ein gutes Angebot vorgelegt, hieß es. Es sei daher unverständlich, dass die Gewerkschaft ver.di schon nach der zweiten Verhandlungsrunde zum Streik aufrufe. Eine Arbeitsniederlegung von dieser Dauer über alle Standorte hinweg könne kaum noch als Warnstreik bezeichnet werden, erklärte Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann. "Hier wird der nachvollziehbare Urlaubswunsch der Menschen schamlos ausgenutzt, um einen Vorteil zu erlangen", sagte Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.07.2022 | 12:00 Uhr