Stand: 20.10.2023 09:17 Uhr Street-Art: Banksy-Ausstellung eröffnet in Hannover

Die Ausstellung "The Mystery of Banksy - A Genius Mind" kommt erstmals nach Hannover und öffnet am Freitag im "aufhof". Über 150 Werke des Street-Art-Künstlers sind zu sehen, darunter originalgetreue Reproduktionen von Graffitis, aber auch Fotografien, Skulpturen oder Videoinstallationen. Seit der Weltpremiere im März 2021 in München haben inzwischen mehr als 1,8 Millionen Besucher die Ausstellung gesehen. Bis heute ist die Identität des Graffiti-Künstlers und Malers Banksy unbekannt. Mit seinen Werken erregt er immer wieder große Aufmerksamkeit. Tickets sind online, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Tageskasse erhältlich.

