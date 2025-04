Straßenverkehr: Polizei Celle belohnt Kinder mit Gutscheinen Stand: 23.04.2025 16:29 Uhr In Celle achten Polizistinnen und Polizisten im Rahmen einer Kampagne ab sofort besonders darauf, wie sich Kinder und Jugendliche im Straßenverkehr verhalten. Für vorbildliches Handeln locken Gutscheine.

Gemeinsam mit der Stadt Celle hat die Polizei am Mittwoch die Kampagne "Gut gemacht" gestartet. Kinder und Jugendliche sollen für ein umsichtiges und verantwortungsbewusstes Verhalten im öffentlichen Raum belohnt werden, teilte die Polizei mit. Dazu zähle zum Beispiel, dass ein Kind vom Fahrrad absteigt, bevor es einen Zebrastreifen überquert, oder einen Helm trägt, obwohl es in Deutschland keine Helmpflicht für Radfahrer gibt. In solchen Fällen können Polizistinnen und Polizisten, die in Uniform im Celler Stadtgebiet unterwegs sind, jetzt einen Gutschein im Wert von fünf Euro verteilen. Dieser kann den Angaben zufolge unter anderem in Buchläden oder im Celler Theater eingelöst werden.

Videos 3 Min Sicherheit für Fußgänger: Hat Bohmte ein gutes Konzept? Mit einer Plakataktion im Land soll für mehr Rücksicht im Verkehr geworben werden. In Bohmte gibt es schon seit 2008 einen sogenannten Shared Space. 3 Min

Kampagne ist auf ein Jahr befristet

Die Aktion ist zunächst auf ein Jahr angesetzt. Danach wollen Stadt und Polizei nach eigenen Angaben entscheiden, ob das Projekt langfristig weitergeführt wird. Finanzielle Unterstützung erhält die Kampagne laut Polizei von der Stadt und lokalen Gewerbetreibenden.

Aktion soll auch Vertrauen in die Polizei verbessern

Die Polizei will Kindern mit der Aktion nach eigenen Angaben ein vorbildliches Verhalten im Straßenverkehr beibringen und ein Bewusstsein dafür schaffen. Gleichzeitig soll das Vertrauen der Heranwachsenden in die Beamtinnen und Beamten gestärkt werden, hieß es. Celles Oberbürgermeister Jörg Nigge (CDU) erhofft sich durch die Kampagne, dass aus den Kinder und Jugendlichen "sozial kompetente Erwachsene" werden. Umsicht lernen und aufeinander zu achten, sollte Kindern möglichst früh mitgegeben werden, so Nigge.

Weitere Informationen Niedersachsen verlängert Kampagne für Sicherheit im Radverkehr Plakate und eine App werben in diesem Rahmen für Rücksicht. Bis zu 400.000 Euro stellt das Verkehrsministerium bereit. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.04.2025 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr Celle