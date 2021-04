Stand: 06.04.2021 09:05 Uhr Straßenbau-Behörde zählt Autos

Auf vielen Straßen im Land werden ab heute Fahrzeuge gezählt. Nach Angaben der Landesstraßenbau-Behörde soll so alle fünf Jahre erfasst werden, wie sich der Verkehr entwickelt. Gezählt wird von April bis Oktober - im gesamten Bundesgebiet. In Niedersachsen werden die Fahrzeuge an etwa 2.800 Standorten erfasst. Die Ergebnisse sind wesentliche Grundlagen für weitere Verkehrspläne. Sie liefern aber auch Erkenntnisse darüber, wie viel Lärm und Abgase verursacht werden.

